Mardin'de Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 kırsal mahallenin grup yolunda asfalt serim çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal Gürgöze, Oyuklu, Yenice ve Doğançay mahallelerini kapsayan 18 kilometrelik grup yolunda başlatılan bitümlü sıcak asfalt (BSK) serim çalışmaları devam ediyor.

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen yolun hizmete girmesiyle bölge konforlu ulaşım ağına kavuşacak.