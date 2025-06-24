Mardin'de Kırsal Alanda Ortaya Çıkan Yangın 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında saat 15.00 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin 6 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/ÖMERLİ (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel