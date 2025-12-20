Nusaybin'de tavandaki sıvaları dökülen kıraathanedeki 2 kişi yaralandı
Nusaybin ilçesinde bir kıraathanenin tavanındaki sıvaların dökülmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanenin tavanındaki sıvaların kısmen dökülmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak'taki bir kıraathanenin tavanındaki sıvalar kısmen döküldü.
Kopan parçaların üzerlerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel