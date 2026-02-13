Haberler

Medine'nin evinde silahla vurulmuş cesedi bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde 28 yaşındaki Medine Akpınar, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Sivrice Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silahla yaralanma ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Medine Akpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Medine Akpınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
