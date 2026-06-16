Haberler

Mardin'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi

Mardin'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7-14 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 236 yangına müdahale etti. Açıklamada anız yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Mardin'de itfaiye ekiplerince 1 haftada 236 yangına müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7-14 Haziran'da kentte 236 yangına müdahale ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tarihler arasında ekin, araç, anız ve çeşitli diğer yangın olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olan ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor. Hasat döneminin başlamasıyla anız yangınlarına karşı daha duyarlı olunmalıdır. Anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, doğal yaşamı olumsuz etkilediği, çevre kirliliğine yol açtığı ve büyük yangın riskleri oluşturmaktadır. Verimli tarım arazilerinin korunması ve yangınların önlenmesi için vatandaşların anız yakmamaları ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alınmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçildi, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir açıklama daha
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz tanıma sistemindeki hata hayatını kabusa çevirdi! Şehir dışına çıkmaya korkuyor

Şehir dışına çıkamıyor: Nedeni duyanları şaşırttı!

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda görsel şölen: Aydınlatma direkleri leyleklerin yeni adresi oldu

Bu yolda seyahat edenler gözlerine inanamıyor!
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı