Mardin'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi

Mardin'de itfaiye ekiplerince 1 haftada 236 yangına müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7-14 Haziran'da kentte 236 yangına müdahale ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tarihler arasında ekin, araç, anız ve çeşitli diğer yangın olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olan ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor. Hasat döneminin başlamasıyla anız yangınlarına karşı daha duyarlı olunmalıdır. Anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, doğal yaşamı olumsuz etkilediği, çevre kirliliğine yol açtığı ve büyük yangın riskleri oluşturmaktadır. Verimli tarım arazilerinin korunması ve yangınların önlenmesi için vatandaşların anız yakmamaları ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alınmaları önem arz etmektedir."