Mardin'de İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi ile kamyon çarpıştı. 11 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 DRD 66 plakalı kamyon ve işçileri taşıyan 06 JRT 45 plakalı servis çarpıştı.
Kazada Medine Ş, Ramazan G, Abdullah A, Yusuf K, Mahmud M, Ali H, Barış D, Abdulvahit E, Abdulmelik H, Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.