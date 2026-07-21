Mardin'de İnşaat Malzemelerinin İstiflendiği Alan Yangınla Söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde boş alana istiflenen inşaat malzemelerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında malzemeler zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde boş alana istiflenen inşaat malzemelerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde, direksiyon eğitim alanı önündeki boş arazide istiflenen inşaat malzemelerinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
İnşaat malzemeleri zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,