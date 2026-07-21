Mardin'de çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu açık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında malzemeler zarar gördü.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nur Mahallesi'nde dün gece inşaat malzemelerinin bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, inşaat malzemeleri zarar gördü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur