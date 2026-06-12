Mardin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi Gümüşdere mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 MA 5275 ve 55 ARP 58 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlardaki Rojda E., Ahmet B., Zübeyir E., Sihem H. ve Abdulkadir Korkmaz (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Abdulkadir Korkmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı