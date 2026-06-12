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Mardin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi Gümüşdere mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 MA 5275 ve 55 ARP 58 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlardaki Rojda E., Ahmet B., Zübeyir E., Sihem H. ve Abdulkadir Korkmaz (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Abdulkadir Korkmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhammed Ali Güzel:

allah rahmet eylesin merhum abdulkadir abi ye ve yaralıların acısının çabuk geçmesini niyaz ediyorum

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Haber YorumlarıBetül Emine Ceken:

yazık bu adamın başına gelenler arkadaş benim de kuzenim var orda kızıltepe de böyle gece saatlerinde araç kullanırken benzer bi durum yaşadı neyse ki onlar sağlam çıktı ama işte her zaman böyle şanslı olmayabiliyor insan

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Haber YorumlarıNurettin Çiçek:

vay be mardin de böyle şeyler oluyo ha arkadaş ben bi istanbul da yaşıyo sanıyo idim böyle trajediler sadece büyük şehirlerde oluyo diye ama ne malım ben tabi ki her yerde var böyle olaylar işte ekonomi bozuk insanlar stresli arabaların da kalitesi düşük olmuş hepsi bi araya gelince işte çıkıyo böyle kazalar yazık gerçekten

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