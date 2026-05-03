Mardin'de Hortum ve Fırtına: 4 Yaralı, Enerji Santrali ve Araçlarda Hasar

Mardin'in Derik ilçesinde hortum, işçi konteynerlerini ve güneş enerjisi santralinin panellerini devirdi; 4 işçi yaralandı. Ayrıca Artuklu'da şiddetli rüzgar trafo patlamasına, inşaat iskelesinin çökmesine ve araç hasarlarına yol açtı. Kızıltepe'de dolu yağışı da park halindeki araçlara zarar verdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı konteyner ve güneş enerjisi santralinin panellerini devirirken 4 kişi yaralandı. Dolu ve kuvvetli rüzgar kent merkezinde inşaat iskelesi ile çatıları uçurdu, park halinde araçlar ile tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Mardin'de olumsuz hava koşulları etkili oldu. Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir trafoda patlama meydana geldi. Mahallenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken yine aynı mahallede bir inşaat iskelesi çöktü. Altında kalan park halindeki 3 araç hasar gördü.

DERİK'TE HORTUM KONTEYNER VE PANELLERİ DEVİRDİ

Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi'nde de hortum meydana geldi. Mahallenin karşısında bulunan rüzgar güneş enerjisi santralinin panelleri ve işçilerin kaldığı konteyner yerinden çıkarak devrildi. Birçok kez takla attıktan sonra duran konteynerdeki 4 işçi yaralandı. İşçiler ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kızıltepe ilçesinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

