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Mardin'de 'Hareket Yaşını Öğren' etkinliği

Mardin'de 'Hareket Yaşını Öğren' etkinliği
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Mardin'de "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

Mardin'de "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaptıkları fiziksel aktivitelerle vücutlarının hareket yaşını öğrendi.

Etkinlikte, uzman ekipler tarafından denge testi, kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulanarak bireylerin denge, kas kuvveti ve hareket kapasitesi değerlendirildi.

Ölçüm sonuçlarına göre vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyan bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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