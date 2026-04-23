Mardin'de hacı adayları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 194 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda hac kafilesinin hareketi öncesinde düzenlenen törene, Mardin İl Müftülüğü görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı. İlk kafiledeki 194 hacı adayı ve müftülük görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

'ÖZELLİKLE GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE DUA EDECEĞİZ'

Ali Kumaç, 14 yılın ardından ikinci kez hacca gideceğini ve yine aynı heyecanı yaşadığını kaydederek, "İlk haccımda kralın misafiri olarak gittim. Bu hacca 14 sene sonra sıramız geldi. Allah'ın izniyle hanımla beraber gidiyoruz. Vallahi heyecanlıyız. Allah'ın izniyle gidip orada hepinize ve özellikle Gazzeli kardeşlerimize dua edeceğiz" diye konuştu.

Hacı adayı Davut Aksak da 15 yıldır beklediğini, bu yıl kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Özellikle Gazze için ve bütün Müslüman ülkeleri için dua edeceğiz" dedi.

Yusuf Ölek ise 11 yılın ardından isminin çıkmasıyla büyük bir heyecan başladığını belirterek, "Allah herkese nasip etsin. Bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır" ifadelerini kullandı.

'GEÇ DEĞİL, GENÇ GİDİN'

Yusuf Ölek'in eşi Nursel Ölek de Kabe'ye ilk girdikleri anda ilk dualarının Filistin için olacağını dile getirdi. Nursel Ölek, konuşmasına şöyle devam etti: "Geç değil, genç gidin diyoruz. Tabii burukluk var. Çocuklar küçük illaki. Bir ay önce babamı kaybettim. Onun burukluğu zaten var. Ama Rabbim bana bu müjdeyi nasip etti. Elhamdülillah çok şükür diyorum. Teşekkürler. Herkesi bu yolculuğa davet ediyoruz."

Rüveyda Akay ise "İlk defa hacca gidiyorum ve çok mutluyum. İnşallah bir gün hepiniz gideceksiniz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı