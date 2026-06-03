Haberler

Mardin'de Evde Ölü Bulundu

Mardin'de Evde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Fethi Timur (58), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Fethi Timur (58), evde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Fethi Timur'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde Timur'u hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fethi Timur'un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Fethi Timur'un kesim ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı

Adnan Oktar soruşturmasında ünlü fenomen için gözaltı kararı
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor