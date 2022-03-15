Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

MARDİN (DHA) - MARDİN'de görev yapan jandarma komandolar, törenle ve dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, 6 ay süreyle görev yapacakları Afrin'e uğurlandı. Komandolar için uğurlama öncesi yapılan törene; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve komandoların aileleri katıldı. Törenin ardından komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.