Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı - Haberler

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Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

MARDİN'de görev yapan jandarma komandolar, törenle ve dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.

MARDİN (DHA) - MARDİN'de görev yapan jandarma komandolar, törenle ve dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, 6 ay süreyle görev yapacakları Afrin'e uğurlandı. Komandolar için uğurlama öncesi yapılan törene; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve komandoların aileleri katıldı. Törenin ardından komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.


Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, Suriye, Güncel, Haberler

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