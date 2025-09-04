Mardin'de Gölette Temizlik ve Islah Çalışması Yapıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gölette temizlik ve ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Şanlı Mahallesi'nde bulunan ve 30 dekar alanı kapsayan gölette inceleme yapıldı.

Ekipler, tamamen kuruyan gölette ölen balık ve diğer canlıların çevreye kötü koku yaydığını tespit etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire, Tarımsal Hizmetler Daire ve Fen İşleri Daire başkanlıkları koordinasyonunda gölette temizlik ve tahliye çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmayla tabanında biriken atıklar ve hayvansal kalıntılar tahliye edilen gölet, ıslah edildi.

Çalışmayla kötü kokunun son bulduğu alan yeniden doğal yapısına kavuşturuldu.