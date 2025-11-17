Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel