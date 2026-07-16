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Mardin'de FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin suç içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

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Mardin'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medyadan suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,şüpheli M.A'nın sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Paylaşımları inceleyen ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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