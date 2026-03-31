Mardin'de evlilikte 25 yılı dolduran 47 çift umreden döndü

MARDİN'de 'Aile Yılı' kapsamında evliliklerinde 25 yılı tamamlayan ve bu kapsamda umreye gönderilen 47 çift, kente döndü.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle kurayla belirlenerek umreye gönderilen 47 çift için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi. Çiftler, aileleri ve yakınları tarafından ilahiler eşliğinde karşılandı. Buluşmalarda duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Umreden dönen çiftler, kutsal topraklarda yaşadıkları anları unutamayacaklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

