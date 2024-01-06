Mardin'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

13 Mart Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.