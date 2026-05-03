Mardin'de çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı evin 2'nci katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 4 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi 412. Sokak'taki2 katlı evde çıktı. Evin 2'nci katından dumanların yayıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 çocuğa ambulanslarda müdahale edildi. Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
