Mardin'de evde çıkan yangında karı koca öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 70 yaşındaki Hamit K. ve 72 yaşındaki Azize K. hayatını kaybetti, 60 yaşındaki Hüseyin K. ve 25 yaşındaki Ahmet K. ise ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

İncelemede Hamit K. (70), Azize K. (72), Hüseyin K. (60) ve Ahmet K. (25) yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangında yaşamını yitiren Hamit ve Azize K'nin karı koca, yaralılardan Hüseyin K'nin, Hamit K'nin kardeşi ve Ahmet K'nin de Hüseyin'in oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
