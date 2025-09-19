Mardin'de Eşi Bıçakla Yaralayan Adam Tutuklandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tartıştığı eşi Ceylan B.'yi (36) bıçakla yaralayan M.B., tutuklandı.

Olay, 15 Eylül'de Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ceylan B. ile eşi M.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., M.B. tarafından bıçakla yaralandı. Ceylan B., kendini evden dışarı atıp, yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceylan B., ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, M.B. kısa sürede yakalandı. M.B. işlemlerinin ardından tutuklanırken, Ceylan B. tedavisinden sonra taburcu edildi.