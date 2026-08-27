Haberler

Mardin'de Trafo Patlaması Panik Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN'in Artuklu ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. Çocuk parkının yanında bulunan elektrik trafosunda, henüz bilinmeyen nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Trafodan duman yükselirken, patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine enerji şirketinin bakım ve onarım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arızayı gidermesinin ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

Patlama anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Sakiler hayranlarını üzen haber! Yıllardır birlikteydiler, yollar ayrıldı

Sevilen müzik grubundan üzen haber! Yollar ayrıldı
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
ABD’de 11 Eylül davası 2028'e ertelendi

Dünyayı karıştırmıştı! Yargılanmaya başlayacak
Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den renkli anlar!

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Hem saldırıp hem dayağı yiyen bu adamın kim olduğu ortaya çıktı