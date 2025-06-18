Mardin'de Dikenli Tellerden Kurtarılan Dağ Keçisi Doğaya Salındı

Mardin'in Midyat ilçesinde dikenli tellere takılan dağ keçisi baba ve oğul tarafından kurtarıldı.

Halil Teomay, oğlu Ekmel Teomay ile Bagok Dağları'nın ilçe sınırlarında kalan bir bölgesinde araçla seyahat ederken dikenli tellere takılan dağ keçisini fark etti.

Spiral makinesiyle telleri kesen Teomay, keçiyi dolandığı tellerden kurtardı.

Teomay, oğluyla su verdiği keçiyi daha sonra doğaya saldı.

Keçinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"Böyle bir hayvanı kurtarmak bana nasip oldu"

Teomay, yaptığı açıklamada, keçinin tellere takılmasından dolayı bitkin düştüğünü söyledi.

Keçinin iki yavrusunu da gördüğünü fakat onları kayda alamadan kaçtıklarını belirten Teomay, "Mutluyum, böyle bir hayvanı kurtarmak bana nasip oldu. İnşallah herkese örnek olacak bir hareket olmuştur. Hayvanlar velinimetlerimiz ve doğanın en güzel varlıklarıdır. Bir hayvanı kurtarmak bana sanki insanı kurtarmış gibi hissettirdi." dedi.

Teomay'ın oğlu Ekmel Teomay da babasının keçiyi kurtarmak için verdiği çabayı görünce hayvanları korumak gerektiğini anladığını dile getirdi.

Teomay, babasının keçiyi kurtarma çabasını cep telefonuyla çektiğini ifade etti.