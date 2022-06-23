Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen sepetli motosikletten savrulan Ziver Kart (54), hastanede kurtarılamazken, yaralı eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen sepetli motosikletten savrulan Ziver Kart (54), hastanede kurtarılamazken, yaralı eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, Ziver Kart'ın (54) kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, motosikletten yola savrulan Kart ile eşi Seve ve Naime Kart yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan Ziver Kart, burada yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi. Kızı Naime ve eşi Seve'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

İpekyolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title