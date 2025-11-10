Mardin'de Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAK 202 plakalı otomobil, kırsal Öztaş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel