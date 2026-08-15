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Damadını Darbeden Kayınpeder Gözaltında

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Mardin Kızıltepe'de İYİ Parti ilçe başkanı Fahrettin Cevheroğlu, damadını akrabalarıyla basıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Damat darp raporu alırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fahrettin Cevheroğlu kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N'nin Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine 13 Ağustos'ta bazı akrabalarıyla zorla girdi.

Burada çıkan tartışmada Muhammed N. darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed N. tedavisinin ardından darp raporu aldı.

Muhammed N'nin şikayeti üzerine kayınpederi Cevheroğlu gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cevheroğlu'nun İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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