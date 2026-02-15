Haberler

Mardin'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir evde çıkan yangında üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, incelemeler devam ediyor.

Yeşilli ilçesi merkez Gül Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında, evde bulunan Ö.İ. (32), K.İ. (27) ve P.İ. (76) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
