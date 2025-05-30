Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan Oğur Sarıbatur (41), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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