Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur