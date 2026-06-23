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Derik'te bitkisel yağ yüklü tanker bariyerlere çarpıp yandı

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Mardin'in Derik ilçesinde yoldaki çukura giren bitkisel yağ yüklü tanker, bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Şoför yara almadan kurtulurken, tanker kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Derik ilçesinde çukura girdiği iddia edilen bitkisel yağ yüklü tanker, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Şoför yara almadan kurtulurken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi mevkisinde, Viranşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen bitkisel yağ yüklü tanker, yoldaki çukura girmesinin ardından kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından tankerde yangın çıktı. Olayda tanker şoförü yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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