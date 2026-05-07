Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. (46) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.