Mardin'de beyin kanaması geçiren yaşlı hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Ramazan Kılıç, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
MARDİN'de beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Ramazan Kılıç, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ramazan Kılıç, evinde rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kılıç'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Kılıç, Mardin'e götürülerek, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na inen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedaviye alındı.