Mardin'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tilkitepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 06 DNP 283 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulanan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
