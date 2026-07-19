Haberler

Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren 27 yaşındaki R.E, boğularak hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde baraj gölüne giren genç, hayatını kaybetti.

Serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne giren 27 yaşındaki R.E, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan R.E, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Tadic geri dönüyor
Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

50 bin TL için klozetin başına koştular! Avm'deki yarışma olay çıkardı
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da yollar ayrıldı