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Mardin'de anız yangını, yerleşim yerine de sıçradı

Mardin'de anız yangını, yerleşim yerine de sıçradı
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Kızıltepe'ye bağlı Damlalı Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve TOMA destekli ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda ahır yanarken, köy halkı büyük panik yaşadı.

YERLEŞİM YERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Damlalı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle sıçradığı yerleşim yerlerinde itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile destek verdiği müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, mahallede çok sayıda ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Dağlık alandaki bazı bölgelerde devam eden yangına ise müdahalenin sürdüğü belirtildi.

'KÖY HALKI BÜYÜK BİR PANİK YAŞADI'

Mahalle sakinlerinden Nezir Özdemir, "Öğleden sonra saat 14.00 sıralarıydı. Yangın aşağıdaki sahanın oradan başladı. Sonrasında zaten köy halkı büyük bir panik yaşadı ve herkes dışarıya koştu. Aşağı tarafta ahırlar yandı, ardından alevler tüm dağlara sıçradı. İlk etap gerçekten çok kötüydü. Ambulansları ve itfaiyeyi aradık. Allah kimsenin başına böyle bir afet getirmesin inşallah. Cana geleceğine mala gelsin, buna da şükür diyoruz. Kaç yıldır buradayım, rüzgarın ilk defa aşağıdan yukarıya doğru estiğini gördüm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Alevler köye ulaşınca herkes can havliyle söndürme çalışmalarına girişti" dedi.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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