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Mardin'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm biçilmemiş arpa zarar gördü.

MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm biçilmemiş arpa zarar gördü.

Derik ilçesine bağlı kırsal Bozbayır Mahallesi'nde, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş arpa ekili alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, yangın söndürme helikopteri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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