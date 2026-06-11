Mardin' de akraba aileler arasındaki husumet, barış töreniyle son buldu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 8 Haziran 2025'te akraba olan Boz ailesi fertleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet Boz hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaydan sonra başlayan husumetin son bulması için kanaat önderi Süheyil Recepoğlu, Boz ailesinin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından barış yemeği programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, Boz aileleri fertleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'BU TÜR ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Programda konuşan kanaat önderi Süheyil Recepoğlu, ailelere gösterdikleri ilgi ve yapıcı tavırlarından dolayı teşekkür ederek, "Geçen yılın haziran ayında, maalesef boş bir husumetten kaynaklanan bir kan davası başladı. 1 yıllık bu zorlu sürecin ardından bugün barış programı düzenliyoruz. Yine geçen yıl 22 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz bir başka barış töreni vardı. O gün Çiçek ve Atlı aileleri arasında barışı sağlamıştık. Hamdolsun bugün her iki aile de eksiksiz olarak buradalar. Bütün Mardin tek yürek olarak burada toplandı. Elbette bu süreç bizim için oldukça zor geçti ve bu konuyu bir an önce huzurla kapatmak istedik. Sağ olsunlar, var olsunlar, her iki aile de teveccüh göstererek bu barışı tesis etmeyi bizlere nasip etti. 1 yıldır bu uğurda emek veren Mardin'in ve Kabala'nın tüm ileri gelenleri, AK Parti, DEM Parti ve MHP başta olmak üzere tüm siyasi parti temsilcileri bugün burada bizlerle. Türkiye bir bütündür. Birlik, beraberlik ve 'Terörsüz Türkiye' söyleminden yola çıkarak, inşallah bu barışı sağlamış olduk. Bundan sonra da huzur ortamının bu şekilde devam etmesini diliyoruz. Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ve bunun için girişimlerimiz her zaman kararlılıkla devam edecek. Bizlere bu süreçte destek olan her iki aileye de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde tokalaşıp sarılarak barıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı