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Mardin'de silahlı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

Mardin'de silahlı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı
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Mardin'in Derik ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Adakent Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba ailelerin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.A. (43) tabancayla, S.A. (51) ve H.A. (15) ise darp sonucu yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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