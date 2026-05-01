Mardin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.
Çalışlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AAU 009 plakalı akaryakıt yüklü tankerde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur