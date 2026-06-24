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Mardin'de 8 ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'de 8 ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü
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Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde 8 ayrı noktada çıkan ot, anız ve bahçe yangınları, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'in merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Savur ilçelerinde 8 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı Doğanlı, Kırkkuyu, Uluköy, Göllü, Kılduman ve Şenyurt mahallelerinde ot ve anız yangınları çıktı.

Merkez Artuklu ilçesinin Cevizpınar Mahallesi'nde otluk alanda, Savur ilçesine bağlı Kaplan Mahallesi'nde ise bahçe yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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