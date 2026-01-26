Haberler

Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Güncelleme:
Suriye'de YPG'ye yapılan operasyonları bahane eden bir grup terör örgütü yandaşının geçtiğimiz günlerde Mardin'in Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağını indirmesinin ardından yasak kararı geldi. Mardin Valiliği, kent genelinde 5 gün süresince açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı. Yasak, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

  • Mardin Valiliği, 27 Ocak 2026 Salı 00:01'den 31 Ocak 2026 Cumartesi 23:59'a kadar 5 gün süreyle il genelinde toplantı, yürüyüş ve benzeri eylemleri yasakladı.
  • Yasak, Nusaybin ilçesi Nevruz Bulvarı'nda 27 Ocak 2026'da saat 13:00'te planlanan bir yürüyüş nedeniyle kamu güvenliği gerekçesiyle alındı.
  • Yasak kapsamında, Valilik ve kaymakamlık onayı olmayan açık alan eylemleri ile ilçelerden ve diğer illerden yürüyüşe katılım amaçlı şahıs ve araç giriş-çıkışları da yasaklandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te Nusaybin ilçesi Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşle ilgili olarak, son dönemde ülke genelinde ve sınır ötesinde yaşanan gelişmelerin ve bunların kente olası etkilerinin dikkate alındığı belirtilerek, 27 Ocak Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle; Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin yasaklandığı duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"27.01.2026 Salı günü saat 13: 00'te İlimiz Nusaybin ilçesi Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenilen yürüyüş ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize olası etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde; Söz konusu yürüyüş etkinliği bahane edilerek, yürüyüşün yapılacağı tarihin öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir. İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar (5) gün süreyle; Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, dış ilçelerden, yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

