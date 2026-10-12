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Mardin'de 5-11 Ekim'de aranan 80 kişi yakalandı, aralarında 2 firari hükümlü var

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 5-11 Ekim'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlar arasında 15 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile hırsızlık, kasten yaralama ve hakaretten arananlar da yer alıyor.

Mardin'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim'de çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, 80 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalananlar arasında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' gibi suçlardan arananlar bulunuyor. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak en öncelikli görevlerimizden biri. Vatandaşlarımızdan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmalarını bekliyoruz. Yapılan ihbarlar gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirilecektir."

Kaynak: AA
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