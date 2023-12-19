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Mardin'de 4. Bulgur Festivali düzenlendi

19 Aralık 2023 10:21 Güncelleme: 10:22 Abone Ol

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen 4. Bulgur Festivali'ne Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler, 12-18 Yerli Malı Haftası'nı bölgeye özgü yemekler ve içecekler ile kutladı.