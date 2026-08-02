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Mardin'de 3'üncü kattan düşen Şahin öldü

Mardin'de 3'üncü kattan düşen Şahin öldü
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin 3'üncü katından düştüğü iddia edilen 23 yaşındaki Şahin Kurt, yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin 3'üncü katından düştüğü iddia edilen 23 yaşındaki Şahin Kurt, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah erken saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Şahin Kurt, henüz belirlenemeyen nedenle evin 3'üncü katından düştü. Ailesinin Kurt'u yerde hareketsiz halde bulması ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından Şahin Kurt'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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