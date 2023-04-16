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Mardin'de 3'üncü kattan düşen Elif, ağır yaralandı

Mardin'de 3'üncü kattan düşen Elif, ağır yaralandı

Güncel Haberler

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 3'üncü kat balkonundan düşen Elif Yıldız (19), ağır yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 3'üncü kat balkonundan düşen Elif Yıldız (19), ağır yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 542'nci Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen Elif Yıldız, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yıldız'ı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elif Yıldız Kızıltepe Güncel Haberler

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