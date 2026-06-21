Mardin'de üçüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed B. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'de 2 yaşındaki Muhammed B, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bebek, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur