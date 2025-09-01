Mardin'de 15 Yaşındaki Genç Tabancayla Vuruldu, Hayatını Kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde, 15 yaşındaki Mehmet Veysi Birleşik tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Mehmet Veysi Birleşik (15), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Kocasırt Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesinin duyulmasının ardından mahalleli, arazide Mehmet Veysi Birleşik'i hareketsiz halde gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Birleşik, bir araca alınıp, ambulansın geldiği yöne doğru götürüldü. Yarı yolda, bulunduğu araçtan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Mehmet Veysi Birleşik, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu öne sürülen Birleşik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Veysi Birleşik'in cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Birleşik, Kocasırt Mahallesi'nde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
