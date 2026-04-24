Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 gözaltı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, Muhammed Angay'ın (20) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkarak evlerine giden grup ile kamyonetle yoldan geçenler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı. Kamyonettekiler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammed Angay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan R.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi, S.A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Muhammed Angay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında ağıtlarla toprağa verildi.

KIZ KAÇIRMA HUSUMETİ

Kavganın, taraflar arasında kız kaçırma husumetinden çıktığı belirtilirken, polis ekipleri tarafından yürütülen inceleme kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

