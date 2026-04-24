Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 gözaltı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, Muhammed Angay'ın (20) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkarak evlerine giden grup ile kamyonetle yoldan geçenler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı. Kamyonettekiler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammed Angay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan R.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi, S.A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Muhammed Angay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında ağıtlarla toprağa verildi.

KIZ KAÇIRMA HUSUMETİ

Kavganın, taraflar arasında kız kaçırma husumetinden çıktığı belirtilirken, polis ekipleri tarafından yürütülen inceleme kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı