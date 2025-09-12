Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevindeki İncelemeler Tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, aşevinde incelemelerde bulundu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, belediye bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde incelemelerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Sakin, aşevinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan günlük yemek üretim sürecini inceleyen Sakin, yapılan hizmetin önemine dikkat çekerek emek veren tüm personele teşekkür etti.

Paylaşımda, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
